Covid, in arrivo il nuovo decreto sulle riaperture. Stop coprifuoco, bar, ristoranti, palestre: ecco cosa prevede (Di lunedì 17 maggio 2021) Covid, il nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede Nella giornata di lunedì 17 maggio la Cabina di regia del governo ha discusso il nuovo decreto anti-Covid sulle riaperture, che dovrebbe essere approvato in serata dal Cdm: ecco cosa prevede nel dettaglio la nuova norma, che entrerà in vigore subito dopo aver ricevuto l’ok da parte del Consiglio dei ministri e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il coprifuoco slitta alle 23, poi alle 24, abolito dal 21 giugno Nelle Regioni che si trovano in zona gialla l’inizio dell’orario del coprifuoco slitta di un’ora, ovvero ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 maggio 2021), ilNella giornata di lunedì 17 maggio la Cabina di regia del governo ha discusso ilanti-, che dovrebbe essere approvato in serata dal Cdm:nel dettaglio la nuova norma, che entrerà in vigore subito dopo aver ricevuto l’ok da parte del Consiglio dei ministri e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ilslitta alle 23, poi alle 24, abolito dal 21 giugno Nelle Regioni che si trovano in zona gialla l’inizio dell’orario delslitta di un’ora, ovvero ...

Advertising

RosellaLara19 : @alealassi @semprevane @FloraPiachica Scusa, arrivo ora a casa. Fare il sierologico. Se questo dà esito positivo è… - TgrRaiVeneto : Venerdì 21 maggio l'arrivo della 13esima tappa della corsa 'Rosa' nel segno dei 700 anni dalla morte di Dante. Non… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 17 maggio: 28 morti in Campania, 21 in Puglia. Ecco i nuovi casi Covid e… - Bo_Boscky : RT @anordestdiche: Gli effetti dell'epidemia SARS-CoV-1 avevano spinto l'Amministrazione statunitense a organizzare un piano antipandemico.… - RSInews : I monoclonali in Ticino - Confermato l’arrivo dei farmaci per la cura del Covid-19. Enos Bernasconi: “Efficace nei… -