Come d'incanto 2: Disney annuncia il cast e condivide le prime foto dal set (Di lunedì 17 maggio 2021) Come d'incanto 2 sarà il nuovo capitolo della storia della principessa Giselle e Disney ha annunciato il cast e condiviso le prime foto dal set. Le riprese di Come d'incanto 2 sono ufficialmente iniziate e Disney ha condiviso online le prime foto dal set, oltre ad aver rivelato i nuovi arrivi nel cast del progetto. La prima immagine pubblicata su Twitter mostra insieme la protagonista Amy Adams e il regista Adam Shankman. Patrick Dempsey e Maya Rudolph sono poi intervenuti online per confermare la propria presenza tra gli interpreti. I produttori hanno invece aggiunto, tramite un video, che Gabby Baldacchino avrà il ruolo di Morgan. Il cast di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021)d'2 sarà il nuovo capitolo della storia della principessa Giselle ehato ile condiviso ledal set. Le riprese did'2 sono ufficialmente iniziate eha condiviso online ledal set, oltre ad aver rivelato i nuovi arrivi neldel progetto. La prima immagine pubblicata su Twitter mostra insieme la protagonista Amy Adams e il regista Adam Shankman. Patrick Dempsey e Maya Rudolph sono poi intervenuti online per confermare la propria presenza tra gli interpreti. I produttori hanno invece aggiunto, tramite un video, che Gabby Baldacchino avrà il ruolo di Morgan. Ildi ...

