Pochi bambini e troppi immigrati, altro che favole: Vittorio Feltri, il vero guaio italiano (Di domenica 16 maggio 2021) Il tormentone giornalistico e politico in auge è quello dei Pochi bambini che nascono in Italia. Lo slogan è: culle sempre più vuote. In effetti stando alle statistiche è calato negli ultimi tempi il numero dei nuovi venuti al mondo. A me non sembra una tragedia, e lo dice uno che ha avuto quattro figli e mezzo, il mezzo era un ragazzino adottato. Ieri mattina, sabato, gironzolando per Milano avrò incontrato almeno trenta coppie, nel giro di qualche minuto, che spingevano carrozzine in cui spiccavano fanciullini bellissimi, ben tenuti, curatissimi. E ho pensato, magari sbagliando, che forse non tutti i presunti mali vengano per nuocere: meglio Pochi virgulti in fiore che tanti coetanei trascurati. Per anni, nel secolo scorso, pareva che il problema dei problemi fosse la crescita demografica smisurata. Quando mi sposai, una vita ...

