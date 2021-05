METEO la cronaca 7 Giorni Italia tra perturbazioni e aria d’Africa

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 16 maggio 2021)SINO AL 22 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Sta ulteriormente migliorando ilsull’, ma non ovunque. La rimonta dell’anticiclone afro mediterraneo riguarda infatti principalmente parte del Centro-Sud, mentre il Nord è esposto all’ingresso di un nuovo impulso perturbato, sempre sospinto lungo il canale del vivace flusso di correnti occidentali atlantiche. Il flusso oceanico aprirà anche la nuova settimana, con tempo ancora capriccioso soprattutto sulle Alpi e sul Nord-Est. In questo frangente la Penisola sarà spaccata in due, in quanto le regioni centrali e in particolare quelle del Sud saranno influenzate dalle propaggini di un campo anticiclonico afro mediterraneo con contestuale risalita d’più calda.prima parte settimana, con l’divisa fra ...