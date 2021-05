La Champions si decide all'ultima: il Milan sciupa l'occasione con il Cagliari che era già salvo (Di domenica 16 maggio 2021) Il Milan fallisce il match point per la Champions League, non va oltre lo 0 - 0 contro il Cagliari, già salvo, a San Siro e dovrà giocarsi l'ultima chance possibile per approdare nell'Europa che conta,... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) Ilfallisce il match point per laLeague, non va oltre lo 0 - 0 contro il, già, a San Siro e dovrà giocarsi l'chance possibile per approdare nell'Europa che conta,...

Advertising

sportmediaset : #MilanCagliari 0-0: i rossoneri falliscono il match point per la #Champions. La squadra di Pioli è poco incisiva ed… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Milan-Cagliari finisce 0-0: rossoneri confusi, la Champions si decide nell’ultima giornata - italiaserait : Milan-Cagliari 0-0, la Champions si decide in volata - ruotebucate : @jo19N26 Esatto, il match si decide tutto lì. Se vinci sei in Champions. Consapevoli dei propri mezzi. Ho zero dubb… - zazoomblog : Milan-Cagliari 0-0 la Champions si decide in volata - #Milan-Cagliari #Champions #decide -