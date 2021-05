Giulio Ciccone riaccende la fiamma della speranza nel cuore del ciclismo italiano

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Siamo onesti. Prima del Giro il, soffermandoci sulle corse di tre settimane, sembrava morto, sepolto e polverizzato. Non che la situazione fosse migliore per le gare di un giorno, sia chiaro: eravamo reduci da una campagna di primavera dove il miglior risultato di un azzurro nelle Classiche Monumento era stato l’8° posto di Sonny Colbrelli alla Milano-Sanremo. Se due settimane fa mi aveste chiesto cosa mi sarei aspettato dagli italiani in questa Corsa Rosa, vi avrei risposto che avrei firmato per un piazzamento nella top10, obiettivo che non mi sembrava neppure così semplice. Dopo oggi, forse, gli scenari sono mutati. O, perlomeno, il vento sembra cambiato. Per un decennio un solo corridore ha retto sulle proprie spalle il peso di un intero movimento, almeno nei grandi giri: stiamo parlando di Vincenzo Nibali. Per un periodo, ...