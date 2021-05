Gaza, Papa Francesco: “Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l’altro?” (Di domenica 16 maggio 2021) “Mi chiedo: l’odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l’altro? In nome di Dio, faccio appello alla calma, e a chi ne ha la responsabilità di far cessare il frastuono delle armi, di percorrere l’avvio della pace, anche con l’aiuto della comunità internazionale”. È quanto ha detto Papa Francesco alla recita del Regina Caeli in un appello sugli scontri in Terra Santa fra israeliani e palestinesi. “Preghiamo perchè possano trovare la strada del dialogo e del perdono”, ha aggiunto il Pontefice. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) “Mi chiedo: l’odio e la vendetta dove porteranno?dila? In nome di Dio, faccio appello alla calma, e a chi ne ha la responsabilità di far cessare il frastuono delle armi, di percorrere l’avvio della, anche con l’aiuto della comunità internazionale”. È quanto ha dettoalla recita del Regina Caeli in un appello sugli scontri in Terra Santa fra israeliani e palestinesi. “Preghiamo perchè possano trovare la strada del dialogo e del perdono”, ha aggiunto il Pontefice. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

