Roma Lazio: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di sabato 15 maggio 2021) Il derby della capitale tra Roma e Lazio è la gara di ritorno della stracittadina, da sempre molto sentita. La Roma vorrà parzialmente riscattare l’annata deludente vincendo questa sfida dopo che la prima era stata persa in maniera netta contro i biancocelesti per 3 a 0. Roma Lazio: Formazioni ufficiali Fuzato è il favorito ad occupare la porta giallorossa, Fonseca è in emergenza e sceglie la linea formata da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Bruno Peres con Cristante, Villar ad occupare la mediana, mentre sulla trequarti agiranno Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Ritorna tra i pali Reina per la Lazio, a comporre la difesa formata da Marusic, Acerbi e Radu con Lazzari e Lulic esterni di centrocampo. Recuperato Milinkovic, la mediana ... Leggi su puglia24news (Di sabato 15 maggio 2021) Il derby della capitale traè la gara di ritorno della stracittadina, da sempre molto sentita. Lavorrà parzialmente riscattare l’annata deludente vincendo questa sfida dopo che la prima era stata persa in maniera netta contro i biancocelesti per 3 a 0.Fuzato è il favorito ad occupare la porta giallorossa, Fonseca è in emergenza e sceglie la linea formata da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Bruno Peres con Cristante, Villar ad occupare la mediana, mentre sulla trequarti agiranno Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Ritorna tra i pali Reina per la, a comporre la difesa formata da Marusic, Acerbi e Radu con Lazzari e Lulic esterni di centrocampo. Recuperato Milinkovic, la mediana ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Folla in centro a Roma, chiusa l'area della fontana di Trevi #ANSA - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Tommasini in studio ?? Live Serie A in campo! ?? Verso Juve… - OfficialASRoma : ?? 10 statistiche in vista di #RomaLazio, match presentato da @qatarairways ?? - nodman74 : @RequestABet Roma v Lazio Dzeko and Immobile to score,BTTS yes Mancini to be carded - cmdotcom : #Roma, scontri pre-#derby a Ponte Milvio: tensione tra i tifosi della #Lazio e le forze dell'ordine -