Roma-Lazio, che guaio per Inzaghi: doppia tegola last minute (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi. La Lazio, infatti, potrebbero emergere ben due tegole a poche ore dal derby contro la Roma di Paulo Fonseca. Non solo Juventus-Inter. Questo sabato di Serie A annovera al suo interno ben due partite dallo spessore considerevole e dall’importanza sostanziale per questo finale di stagione. Stasera è in programma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano brutte notizie per Simone. La, infatti, potrebbero emergere ben due tegole a poche ore dal derby contro ladi Paulo Fonseca. Non solo Juventus-Inter. Questo sabato di Serie A annovera al suo interno ben due partite dallo spessore considerevole e dall’importanza sostanziale per questo finale di stagione. Stasera è in programma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Tommasini in studio ?? Live Serie A in campo! ?? Verso Juve… - OfficialASRoma : ?? 10 statistiche in vista di #RomaLazio, match presentato da @qatarairways ?? - Gazzetta_it : Striscione antisemita contro #Mourinho #RomaLazio - AnsaRomaLazio : Roma, striscione shock anti-semita e contro Mourinho. Riferimenti a Tottenham e Maccabi, apparso a Corso Francia… - nonleggerlo : #Atalanta in #Champions per il 3° anno consecutivo con l’UNDICESIMO monte ingaggi. Il club bergamasco paga i giocat… -