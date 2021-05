Noemi firma il murale | la madre Tania | “Riporta ancora i danni della sparatoria”

(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Inaugurato questa mattina a piazza Nazionale ildedicato aStaiano, la bambina di 6 anni ferita due anni fa in unaa Napoli. Alla cerimonia era presente anche la bambina, che hato il disegno realizzato con il coordinamento di Inward dagli artisti Giulia Salamone, in arte NoEyes, e Valiante. Quando fu feritaaveva 4 anni, e si trovò al centro di un regolamento di conticamorra a Napoli, con un sicario che braccava un uomo in fuga. Anche la nonna venne colpita, ma di striscio. La piccola, invece, riportò gravi lesioni anche a organi vitali, e affrontò un lungo ricovero e delicate cure all’ospedale pediatrico Santobono, nel quale andò a salutarla anche il presidenteRepubblica, Sergio ...

la figlia ad apporre la suasotto al murale a lei dedicato. La cerimonia si tiene alle 11 piazza Nazionale, proprio nel luogo in cui avvenne l'attentato. 'Da due anni - sottolinea -sta ...Tania Esposito, la mamma della piccola ferita in un agguato di camorra: "Napoli è nostra, Napoli è dei bambini" ...NAPOLI – Un murale con gli occhi di Noemi Staiano, la bimba che il 3 maggio 2019 fu ferita casualmente in una sparatoria, è stato inaugurato a piazza Nazionale, luogo dove si consumò il tragico evento ...