LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | Fate magistrali! Villa | D’Amato | Maggio | Andreoli esaltanti Domani lo Scudetto

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 CLASSIFICHE MASCHILI. Gruppo A: Bustese 24, Ancona 23, Salerno 13. Gruppo B: Macerata 23, Ares 20, Padova 17. Qui manca l’ultima rotazione, è tutto apertissimo. 18.29 Brixia Brescia eCivitavecchia qualificate alla Finalecome vincitrici dei gironi. A loro si aggiunge il Centro Sport Bollate: è migliore seconda con 101.100 punti tecnici contro i 99.000 del Giglio Montevarchi. 18.28 CLASSIFICHE FEMMINILI (a fine gara). Gruppo A: Civitavecchia 20 punti, Giglio 15, WSA 13. Gruppo B: Brixia 24, Bollate 14, Melzo 10. 18.25 Stupenda gare dalle, stanno tornando in forma dopo un duro inverno. Aliceha stampato 15.100 alle parallele (6.1 il D Score) e 14.800 al volteggio, Giorgiapulitissima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 La Brixia è la grande favorita al femminile, al maschile si preannuncia battaglia aperta. 15.36 Si gareggia con la formula degli scontri diretti. Ogni s ...Oggi sabato 15 maggio va in scena la semifinale scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si alza il sipario sulla Final Six del massimo campionato italiano a squad ...