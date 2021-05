“Il rigore dato alla Juventus getta un’ombra inquietante sulla Serie A” (Di sabato 15 maggio 2021) Come ha fatto Calvarese a concedere il rigore alla Juventus? Se lo sta chiedendo tutta Italia. Si, tutta perché anche molti juventini lo stanno facendo, vedi l’esempio di Del Piero che parla nettamente di rigore inesistente. Insomma solo l’arbitro di Juventus-Inter ha visto il fallo di Perisic, tutto il resto del mondo ha visto che è Cuadrado a infilare il piede tra le gambe dell’avversario. E’ incredibile come un arbitro, con tutto l’ausilio della tecnologia, possa concedere quel rigore alla Juventus. C’è chi pensa alla malafede, perché tutti, ma proprio tutti, hanno visto che è Cuadrado a colpire Perisic e non viceversa. rigore Juventus: il commento di Varriale Anche il giornalista Rai, Enrico ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 maggio 2021) Come ha fatto Calvarese a concedere il? Se lo sta chiedendo tutta Italia. Si, tutta perché anche molti juventini lo stanno facendo, vedi l’esempio di Del Piero che parla nettamente diinesistente. Insomma solo l’arbitro di-Inter ha visto il fallo di Perisic, tutto il resto del mondo ha visto che è Cuadrado a infilare il piede tra le gambe dell’avversario. E’ incredibile come un arbitro, con tutto l’ausilio della tecnologia, possa concedere quel. C’è chi pensamalafede, perché tutti, ma proprio tutti, hanno visto che è Cuadrado a colpire Perisic e non viceversa.: il commento di Varriale Anche il giornalista Rai, Enrico ...

