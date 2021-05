Estrazioni del Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto, di oggi 15 maggio 2021-Live- (Di sabato 15 maggio 2021) Lotto, SimboLotto, 10eLotto e SuperEnaLotto: Alle 20, l’estrazione dei numeri vincenti di sabato 15 maggio 2021 Carissimi amici di Formatonews, anche oggi siamo qui, per seguire insieme a voi , tutti i numeri delle Estrazioni del Lotto, SimboLotto, SuperEnaLotto e 10eLotto di oggi sabato 15 maggio 2021 Eccoci all’ultimo appuntamento settimanale con le Estrazioni dei vari concorsi; Quella del Lotto e ci sarà attorno alle 20, mentre a seguire, attorno alle 20,10 circa, ci sarà prima l’estrazione del SimboLotto e poi l’attesissima sestina del SuperEnaLotto, con le ... Leggi su formatonews (Di sabato 15 maggio 2021), Simbo, 10ee SuperEna: Alle 20, l’estrazione dei numeri vincenti di sabato 15Carissimi amici di Formatonews, anchesiamo qui, per seguire insieme a voi , tutti i numeri delledel, Simbo, SuperEnae 10edisabato 15Eccoci all’ultimo appuntamento settimanale con ledei vari concorsi; Quella dele ci sarà attorno alle 20, mentre a seguire, attorno alle 20,10 circa, ci sarà prima l’estrazione del Simboe poi l’attesissima sestina del SuperEna, con le ...

Advertising

controcampus : #LOTTO #SuperEnalotto #10eLotto #Estrazione ?numeri vincenti? - AleTanzini : #Pirlo fa la formazione coi bussolotti delle estrazioni del Lotto, altrimenti non si spiega #JuveInter #JuventusInter #Juventus #jvtblive - DomaniGiornale : Nel nuovo numero di Areale, la newsletter settimanale sull'ambiente, parleremo della visita di #Kerry in Italia, de… - sigma_tao : Nell'antica Roma, i legionari venivano pagati con il sale. e nell'antico egitto a cosa serviva IL SALE SALE sale e… - TizioX : @Manuela9679 @colvieux @Cartabellotta Io mi affido a lui anche per le estrazioni del lotto! -