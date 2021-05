Covid Lazio, bollettino oggi 15 maggio: 621 contagi (-85) e 5 morti (-5), a Roma 268 (-119) casi. I dati più bassi degli ultimi sei mesi (Di sabato 15 maggio 2021) Covid Lazio, il bollettino di oggi 15 maggio. Su oltre 14.000 tamponi nel Lazio (-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021), ildi15. Su oltre 14.000 tamponi nel(-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi...

Advertising

vihysaz2zw : RT @SaluteLazio: Da martedì 18 maggio alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 51 - 48 anni (nati 1970 e 1973). Prenotaz… - AURORA65388938 : RT @rep_roma: Vaccini anti Covid, nel Lazio da lunedì 17 al via prenotazioni per la fascia dei 51-50enni e 49-48enni. D'Amato: 'Via mascher… - lucarango88 : ??#Lazio #Covid_19 #15maggio 621 casi su 14.139 molecolari (4,4% positivi), 1.490 guariti e 5 decessi. Negli osped… - infoitsalute : Covid Lazio, bollettino oggi 15 maggio: 621 contagi (-85) e 5 morti (-5), a Roma 268 (-119) casi. I dati più bassi… - ChiriacoTiziana : RT @SaluteLazio: Da martedì 18 maggio alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 51 - 48 anni (nati 1970 e 1973). Prenotaz… -