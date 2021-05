Amici 20 | il capolavoro di Maria de Filippi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 15 maggio 2021) Siamo arrivati ormai al grande giorno, quello della finale di20. Il giorno in cui scopriremo il vincitore di questa edizione da record. Record di ascolti, record di dischi d’oro e platino ( e anche record di storie d’amore nate tra i ragazzi). Ma i record didenon finiscono qui. Alla conduttrice, capitana di una squadra vincente, vanno dati molti altri meriti. Ha mandato in onda un talent da 6 milioni di spettatori al sabato sera, con il pubblico in casa. Portando ogni volta in quello studio centinaia di persone tamponate, con mascherina, che non hanno messo in pericolo la permanenza dei ragazzi nella scuola e quindi nella gara. Un pubblico come quello disi è visto solo nella trasmissione di Pio e Amedeo e forse in alcune puntate del Maurizio Costanzo Show.ha fatto ...