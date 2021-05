Allarme vaccini per senza fissa dimora e stranieri irregolari (Di sabato 15 maggio 2021) La campagna di vaccinazione anti Covid va a ritmo veloce, ma rimangono fuori i senza fissa dimora e stranieri irregolari privi di carta d’identità. In sostanza, senza una residenza, non solo perdono il diritto al voto, al gratuito patrocinio, alla riscossione della pensione, a iscriversi al collocamento o aprire una partita Iva, ma perdono soprattutto il diritto all’assistenza sanitaria — tranne il pronto soccorso — e al welfare. Secondo la Caritas nel nostro Paese ci sono circa 500mila persone che rischiano di non accedere alla vaccinazione anti Covid: italiani senza fissa dimora, richiedenti asilo, rifugiati e apolidi accolti in strutture collettive, cittadini comunitari in condizione di irregolarità, una ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) La campagna di vaccinazione anti Covid va a ritmo veloce, ma rimangono fuori iprivi di carta d’identità. In sostanza,una residenza, non solo perdono il diritto al voto, al gratuito patrocinio, alla riscossione della pensione, a iscriversi al collocamento o aprire una partita Iva, ma perdono soprattutto il diritto all’assistenza sanitaria — tranne il pronto soccorso — e al welfare. Secondo la Caritas nel nostro Paese ci sono circa 500mila persone che rischiano di non accedere alla vaccinazione anti Covid: italiani, richiedenti asilo, rifugiati e apolidi accolti in strutture collettive, cittadini comunitari in condizione dità, una ...

