Zona gialla in tutta Italia, solo Valle d'Aosta arancione (Di venerdì 14 maggio 2021) tutta l'Italia in Zona gialla, tranne la Valle d'Aosta che resta arancione. A quanto apprende l'Adnkronos Salute da fonti qualificate, è questa l'ultima mappa 'a colori ' del Paese alla luce dei dati del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Con l'ultimo monitoraggio 'vecchio stile', lasciano la fascia arancione dunque Sicilia e Sardegna. SARDEGNA "La Sardegna attende il passaggio, da lunedì, ad altra colorazione, che potrà restituire parte delle libertà a cittadini e imprese, in attesa dell'annunciata modifica della valutazione dei parametri, da noi sollecitata, che vedrà certamente premiato il nostro impegno". Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Covid, Musumeci: da lunedì la Sicilia torna in zona gialla La Sicilia torna in zona gialla da lunedì. Lo comunica il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sta per firmare il relativo decreto. 'Dopo tante ...

