Il professore universitario del post sessista su Kamala Harris è stato sospeso dalla Statale (Di venerdì 14 maggio 2021) È un momento difficile per i docenti universitari italiani che utilizzano Facebook (o altri social network) in maniera improvvida. Abbiamo saputo nei giorni scorsi dell'indagine, anche a carico del docente Marco Gervasoni, per alcuni post diretti al capo dello stato Sergio Mattarella. Oggi, si apprende che l'università Statale di Milano ha deciso di sospendere (con conseguente blocco dello stipendio per un mese) il professore di Storia delle dottrine politiche Marco Bassani. Quest'ultimo, nel novembre scorso, aveva rivolto un post decisamente esplicito con oggetto Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Ora Gervasoni dice che il tweet sessista su Elly Schlein era un «esperimento di psicologia sociale» Marco Bassani ...

