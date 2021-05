Genoa, può arrivare la svolta: “l’ex proprietario del Lilla vuole comprare il club” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Genoa ha raggiunto un obiettivo molto importante dopo la vittoria contro il Bologna: la salvezza. La stagione dei rossoblu è stata altalenante, l’arrivo in panchina di Ballardini ha svoltato la stagione e la squadra ha conquistato una serie di risultati positivi fino all’epilogo contro la compagine di Sinisa Mihajlovic. Nel frattempo arrivano interessanti indicazioni sulla cessione del club, l’avventura di Preziosi sembra essere giunta al capolinea e continuano a circolare voci su un possibile addio. Il Lilla è ad un passo dall’impresa e si appresta a diventare campione di Francia. Il merito è anche dell’ex proprietario Gerard Lopez che adesso avrebbe messo nel mirino il Genoa. I dettagli sulla cessione del Genoa Foto di Simone Arveda / AnsaSecondo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilha raggiunto un obiettivo molto importante dopo la vittoria contro il Bologna: la salvezza. La stagione dei rossoblu è stata altalenante, l’arrivo in panchina di Ballardini hato la stagione e la squadra ha conquistato una serie di risultati positivi fino all’epilogo contro la compagine di Sinisa Mihajlovic. Nel frattempo arrivano interessanti indicazioni sulla cessione del, l’avventura di Preziosi sembra essere giunta al capolinea e continuano a circolare voci su un possibile addio. Ilè ad un passo dall’impresa e si appresta a diventare campione di Francia. Il merito è anche delGerard Lopez che adesso avrebbe messo nel mirino il. I dettagli sulla cessione delFoto di Simone Arveda / AnsaSecondo ...

Advertising

dagor12 : @CalcioFinanza Il Genoa 120 milioni? Debiti altissimi, calciatori vecchi, l'unico che può aver mercato, scamacca è… - Anto_Mali_96 : @milanismo1968 @albinasco1 @masolinismo Questo è vero ma l Atalanta un punto almeno credo che lo fa contro il Genoa… - Finally_Andre : @LukeRedblack @LucaMarelli72 L'atalanta può anche pareggiare col Genoa, basta che non perde - tuttoatalanta : Qui Zingonia, Muriel sarà valutato domani: può riposare col Genoa per essere al top in Coppa Italia… - melomonaco86 : @MatteoTamburin4 @Ruttosporc Roba da pazzi, ma comunque Gasperini non può perdere col Genoa di proposito, perché no… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa può Pagelle della 36a giornata di campionato Serie A: Goleada per le big! ... Salvezza matematica anche per Mihajlovic e i suoi ragazzi, che però contro il Genoa hanno ... ma ormai tenere serrate le partite, non puntando sul coraggio offensivo, non può più bastare. Una realtà ...

Lotta salvezza: tutto in 180 minuti o quasi ...da Lapadula e soci non può far dormire sogni tranquilli ai tifosi ma una vittoria potrebbe ribaltare tutto. Nelle ultime 5 gare il Benevento ha preso soltanto 1 punto a Marassi contro il Genoa. Poi ...

Covid Genoa, virologi divisi sul flop tamponi: «Serve più isolamento» Il Mattino ... Salvezza matematica anche per Mihajlovic e i suoi ragazzi, che però contro ilhanno ... ma ormai tenere serrate le partite, non puntando sul coraggio offensivo, nonpiù bastare. Una realtà ......da Lapadula e soci nonfar dormire sogni tranquilli ai tifosi ma una vittoria potrebbe ribaltare tutto. Nelle ultime 5 gare il Benevento ha preso soltanto 1 punto a Marassi contro il. Poi ...