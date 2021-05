Sbattiamo fuori chi dice caz...". Le chat bollenti dei grillini

Advertising

givemelove_24 : Li sbattiamo fuori a calci in culo. Esatto Achraf, proprio questo vogliamo. - censurastocazz1 : @AntonSaviozzi @AlbertoLetizia2 Mmm... e quando uscirà fuori che si trattava di frasi di sfogo pronunciate durante… - Claudio38748087 : @LegaSalvini delle minacce dei comunisti da tastiera ce ne sbattiamo altamente alle palle perchè stranamente fuori,… - Open_gol : «Sbattiamo fuori chi dice caz***e ed è pure al governo» - federicaaless15 : Amo appena vai in nomination ti sbattiamo fuori tranqui #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Sbattiamo fuori

il Giornale

C'è chi ha suggerito una proposta senza mezzi termini, dando tra l'altro un perfetto esempio di quanto sia escandescente la situazione: "chi dice cazzate ed è pure al governo. ...Prendiamo la pasta sfoglia che avremo lasciato qualche minutodal frigo. Ma non troppo ...il tuorlo con un goccio di latte e spennelliamoli. Poi spolveriamo con una manciata di semi di ...Chat infuocata nell’ultima riunione del Movimento. La deputata calabrese e il senatore Auddino contro la “grande opera” ...«Sbattiamo fuori chi dice caz***e ed è pure al governo»: Cancelleri sotto attacco. Lo hanno fatto ieri per l’assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle di ieri, dove Giuseppe Conte non si è present ...