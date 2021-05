Olimpia Milano-Trento oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 Playoff Serie A basket (Di giovedì 13 maggio 2021) Cominciano i Playoff! Si apre la corsa allo Scudetto con gara-1 dei quarti di finale (domani ci sarà subito anche gara-2). A scendere in campo per prime saranno l’Olimpia Milano e la Dolomiti Energia Trento. La squadra di Messina ha vinto la regular season ed è la grande favorita per la vittoria finale, ma dovrà fare attenzione ad una Dolomiti in grandissima forma e che ha conquistato i Playoff dopo una bella rimonta in classifica. Si tratta anche del remake della finale di tre anni fa, con Milano che vinse per 4-2, ma con la stoppata decisiva di Goudelock sulla sirena di gara-5 su Sutton che valse praticamente mezzo Scudetto. In quella Trento giocava da protagonista Shavon Shields, che ora è una delle stelle di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Cominciano i! Si apre la corsa allo Scudetto con-1 dei quarti di finale (domani ci sarà subito anche-2). A scendere in campo per prime saranno l’e la Dolomiti Energia. La squadra di Messina ha vinto la regular season ed è la grande favorita per la vittoria finale, ma dovrà fare attenzione ad una Dolomiti in grandissima forma e che ha conquistato idopo una bella rimonta in classifica. Si tratta anche del remake della finale di tre anni fa, conche vinse per 4-2, ma con la stoppata decisiva di Goudelock sulla sirena di-5 su Sutton che valse praticamente mezzo Scudetto. In quellagiocava da protagonista Shavon Shields, che ora è una delle stelle di ...

