Nuovi colori regioni 17 maggio 2021: ipotesi zona bianca per alcune regioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Si attende con trepidazione il nuovo monitoraggio dell’Iss dopo il quale saranno ufficializzati i Nuovi colori delle regioni a partire da lunedì 17 maggio 2021. ipotesi zona bianca per alcune regioni? Va detto che i numeri dei contagi stanno scendendo, in alcune regioni più che in altre. Ecco perché si spera nella zona bianca, quella con restrizioni più blande e coprifuoco allungato. Ma si tratta per il momento solo di ipotesi che potrebbero anche non essere confermate dal Governo. Fino a oggi la sola regione ad aver sperimentato le gioie della zona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021) Si attende con trepidazione il nuovo monitoraggio dell’Iss dopo il quale saranno ufficializzati idellea partire da lunedì 17per? Va detto che i numeri dei contagi stanno scendendo, inpiù che in altre. Ecco perché si spera nella, quella con restrizioni più blande e coprifuoco allungato. Ma si tratta per il momento solo diche potrebbero anche non essere confermate dal Governo. Fino a oggi la sola regione ad aver sperimentato le gioie della...

Advertising

Italia_Notizie : Zona gialla per tutta Italia, solo la Valle d’Aosta in bilico: i nuovi colori delle regioni dal 17 maggio - bizcommunityit : Zona gialla per tutta Italia, solo Valle d’Aosta in bilico: i nuovi colori delle regioni dal 17 maggio - DanieleOppo : RT @andcapocci: Si va verso nuovi indicatori per decidere i 'colori' delle regioni. I governatori propongono un nuovo sistema, che riduce t… - eleonorazocca : RT @andcapocci: Si va verso nuovi indicatori per decidere i 'colori' delle regioni. I governatori propongono un nuovo sistema, che riduce t… - LizNYC66 : RT @Corriere: Zona gialla per tutta Italia, solo la Valle d’Aosta in bilico: i nuovi colori delle regioni dal 17 maggio -