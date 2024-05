Giro d’Italia a Giugliano - tutti gli eventi del weekend dal centro al litorale

centro estetico sequestrato a Lago Patria. In campo la Polizia Municipale di Giugliano guidata dal comandante Emiliano Nacar. Sotto chiave un solarium di 600 mq con piscina, una sauna finlandese e diverse pedane in calcestruzzo. Giugliano , abusi e ...

Sta scatenando dibattito in città la nuova antenna che Wind Tre sta installando a Giugliano tra via Labriola e piazza Gramsci. Da ieri c’è anche una petizione su Change.org per bloccare il nuovo impianto di telefonia. Da ieri l’hanno già ...

Un’antenna in pieno centro cittadino, a meno di 100 metri da una scuola primaria e da un parco giochi. Succede in via Labriola a Giugliano, a ridosso di piazza Gramsci. È in corso l’installazione di un ripetitore dalla compagnia Wind-Tre. ...