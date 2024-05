Jesi - ok anche la seconda Super gara di Casagrande

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) G. CONTRACTOR 80 BAKERY PIACENZA 63 GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 9, Malatesta, Carnevale, Bruno 7, Merletto 5, Nisi 1, Vita Sadi 1, Valentini 2, Rossi 11, Marulli 10, Tiberti 11,23. All. Marcello Ghizzinardi BAKERY PIACENZA: Criconia 10, Bertocco 10, Soviero 8, El Agbani 2, Mastroianni 13, Maglietti 8, Manenti, Molinari, Zanetti, Rasio 12. All. Giorgio Salvemini Arbitri: Chiarugi e Melai (Pi) Parziali: 20-18, 38-33, 54-51 Due a zero palla al centro. Soffrendo il giusto, e forse qualcosina in più del previsto, la General Contractor raddoppia il fatturato bissando il successo di1 e guarda con fiducia all’imminente fine settimana in terra emiliana (3 venerdì 20,30 al PalaFranzanti di Piacenza, eventuale4 domenica alle 18).due come previsto, sarà (ma solo ...