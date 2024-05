(Di mercoledì 8 maggio 2024) I carabinieri hanno sequestrato le, insieme a parrucche, passamontagna, armi e droga, in via Enrico Cosenz, a due pasi dalla Stazione Centrale di

Maschere di “V per Vendetta” e “Breaking Bad” sequestrate a Napoli: usate per le rapine - maschere di “V per Vendetta” e “Breaking Bad” sequestrate a Napoli: usate per le rapine - La scoperta più singolare riguarda proprio le maschere, verosimilmente utilizzate per travisare i volti durante le rapine o altre azioni criminali: 4 di queste riproducono Guy Fawkes, personaggio di ...

Armi e maschere di Breaking Bad: sequestrato il “market” per rapine - Armi e maschere di Breaking Bad: sequestrato il “market” per rapine - In un’operazione condotta dai carabinieri a poche centinaia di metri da piazza Garibaldi, è stato rinvenuto un assortimento di armi e materiale per il camuffamento. In via Enrico Cosenz, a Napoli, son ...

Casa Museo Bruschi, weekend con visite guidate gratuite per Kid Pass Days e Festa della Mamma - Casa Museo Bruschi, weekend con visite guidate gratuite per Kid Pass Days e Festa della Mamma - Il prossimo weekend la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ospita visite guidate gratuite, laboratori e percorsi inclusivi. Sabato alle ore 11 visita guidata gratuita in occasione del MeseBlu pe ...