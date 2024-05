Occhi sulla Spagna Provino per Martinez

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il 30 marzo il Cesena ha conquistato la serie B. Ma non solo i ’grandi’: anche la Primavera del tecnico Nicola Campedelli ha ottenuto la promozione in Primavera 1 vincendo, con alcune giornate di anticipo, il girone B del campionato di Primavera 2. E la società si sta muovendo per potenziare entrambi gli organici, guardandosi intorno in proiezione del mercato estivo, con il primo nome che arriva da oltre i confini nazionali. Il primo innesto infatti potrebbe essere quello dello spagnolo LucaSirtoli, centravanti classe 2007 che indossa la maglia della formazione giovanile del Vilassar de Mar, che milita nel gruppo 5 di Primera Division. Sirtoli, a tre giornate dalla fine del campionato, ha raccolto 16 presenze su 24 convocazioni, segnando anche 10 gol. Il 17enne effettuerà uncon il Cavalluccio nei prossimi giorni. e.ma.

