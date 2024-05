Pavard racconta otto mesi di Inter | come Benji è diventato ‘l’Interista’!

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Benjamintraccia il proprio profilo, che sembrerebbe già quello di un vero e proprioista. Il viaggio del francese è stato breve, ma davvero intenso. IL TEMPO – Sembra passata un’eternità da quando Benjaminera su un’aereo che da Monaco lo portava a Milano, per iniziare una nuova avventura in nerazzurro. Eppur, per assurdo sono trascorsi solo poco più di, in cui il giovane francese ha potuto vivere tutte le emozioni del viaggio per la seconda stella, ambientandosi perfettamente all’ambiente. In un’vista a Repubblica il difensore nerazzurroproprio questi suoi primida insediato nella squadra di Simone Inzaghi, toccando quelli che sono stati i punti salienti della stagione nerazzurra ...

Pavard: "Primo gol con l'Inter Magari lo segno in un derby" - pavard: "Primo gol con l'Inter Magari lo segno in un derby" - L'intervista del difensore francese ai microfoni de 'La Repubblica' Il ventesimo scudetto dell'Inter è passato anche dalle giocate di Benjamin pavard. Dal successo in campionato all'impegno con la naz ...

Pavard: “Benji l’interista Nato in aereo. Ho stuzzicato i milanisti per il derby” - pavard: “Benji l’interista Nato in aereo. Ho stuzzicato i milanisti per il derby” - Benjamin pavard è stato protagonista di una lunga intervista concessa ... Prima della partita col Milan li avevo stuzzicati, dicendo loro che saremmo diventati campioni proprio contro di loro. Siamo ...

Inter, Pavard: "Ecco perché sono qui. Scudetto Ho stuzzicato i francesi del Milan" - Inter, pavard: "Ecco perché sono qui. Scudetto Ho stuzzicato i francesi del Milan" - Il difensore nerazzurro in un'intervista a Repubblica: "Esultanza dopo il tackle su Leao Preferisco fare una bella scivolata che un gol ...