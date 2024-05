Maxi incendio in Italia - scatta l’evacuazione | Tenete porte e finestre chiuse

(Di mercoledì 8 maggio 2024) – Grossoa Bolzano oggi, mercoledì 8 maggio 2024. Un vasto rogo è divampato in una azienda della città trentina, in zona artigianale Piani. Visibile a grande distanza una enorme colonna di fumo. Di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Valle D’Aosta, tragedia sul Monter Paramont: Denis Trento trovato morto, era scomparso da ore Leggi anche: Automobili, arriva l’obbligo dei dispositivi Adas su tutte le auto: occhio alle multe Un grandeha interessato la zona artigianale Piani a Bolzano. Il rogo è esploso all’improvviso intorno alle 9.15 di stamani. È andata in fiamme la sede dell’azienda Alpitronic che produce colonnine di ricarica per auto elettriche. Dall’si è elevata una grossa colonna di fumo. Ora i vigili del fuoco consigliano ai residenti di tenere ...

Comabbio , 17 aprile 2024 – incendio al cementificio Holcim Italia , dove sono in corso accertamenti da parte di ARPA per monitorare la qualità dell’aria. Le fiamme sono divampate intorno alle 4 di oggi, mercoledì 17 aprile, il rogo ha interessato ...

Incendio a Bolzano, cos'è l'Alpitronic: l'azienda leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche - incendio a Bolzano, cos'è l'Alpitronic: l'azienda leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche - Il maxi rogo in zona Piani a Bolzano ha interessato la sede dell'Alpitronic, leader mondiale delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. La ...

Incendio a Bolzano in sede Alpitronic: fiamme violentissime, evacuata una scuola. «Tenete le finestre chiuse» - incendio a Bolzano in sede Alpitronic: fiamme violentissime, evacuata una scuola. «Tenete le finestre chiuse» - Un grande incendio è scoppiato verso le 9.15 a Bolzano nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. Un'enorme colonna di fumo si è alzata sulla città. Una scuola superiore che si ...

"Le Iene", 48 ore a New York con Rose Villain: il remake della scena di "Harry ti presento Sally" - "Le Iene", 48 ore a New York con Rose Villain: il remake della scena di "Harry ti presento Sally" - "Le Iene" hanno trascorso due giorni in compagnia di Rose Villain. La cantante ha ospitato a New York, dove vive con il marito produttore Sixpm, l'inviato del programma di italia 1 Nicolò De Devitiis.