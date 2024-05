Galloway - Fay - Smi -h, Weber Tutti in lizza insieme a Priftis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Finita la regular season è tempo dei primi bilanci e di assegnare gli ‘Lba Awards’ ovvero i premi per i migliori giocatori e allenatori del campionato di Serie A. Reggio, a testimonianza dell’ottimo percorso, avrà ben cinque candidati in altrettante categorie.è infatti inper l’Mvp, Faye (foto) per il miglior ‘Under 22’, Smith come ‘sesto uomo’,come ‘miglior difensore’ enella categoria coach. Fino a domenica saranno gli appassionati, attraverso il sito o l’app di Lba, ad esprimere le loro preferenze. Martedì prossimo verranno svelati i piazzamenti dalla 10ª alla 4ª posizione per il premio di MVP e i nomi dei giocatori che comporranno il podio, indicati in ordine casuale, prima dell’annuncio previsto per il 15 maggio, data in cui verranno svelati anche i vincitori di ...