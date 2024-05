Peter Pan' s Neverland Nightmare | sangue a fiumi nelle prime foto della versione horror del classico

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Continua il franchise che rivisita in chiavele fiabe classiche per l'infanzia Ledel set diPan'santicipano che ilscorrerà anella pellicola che rivisita in chiaveildi J.M Barrie. Il film in uscita, che fa parte del Twisted Childhood Universe, trasformerà la classica storia diPan in qualcosa di molto più sinistro, in quanto il protagonista sarà un assassino. L'-fantasy è diretto da Scott Chambers e vanta un cast che comprendeDeSouza-Feighoney, Chrissie Wunna, Amanda Jane York, Megan Placito, Charlotte Jackson e Frederick Dallaway. La prima immagine mostra uno sfondo verde, simile alla tonalità ...

La risposta degli autori di Winnie the Pooh : Sangue e Miele all'MCU? Ma naturalmente Pooh niverse , un incubo horror con Bambi , Peter Pan, Campanellino e tanti altri personaggi delle fiabe. Un nuovo temibile franchise in arrivo . I realizzatori di ...

Terminate a Lucca le riprese del film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman e Helen Hunt - Terminate a Lucca le riprese del film di peter Greenaway con Dustin Hoffman e Helen Hunt - Dopo 40 giorni sono terminate le riprese del film di peter Greenaway con Dustin Hoffman, Helen Hunt, Giacomo Gianniotti, Sofia Boutella e Laura Morante. L'uscita prevista per il 2025.

The Spider: Chandler Riggs e il regista Andy Chen ci svelano i retroscena del corto sulle origini dark di Peter Parker - The Spider: Chandler Riggs e il regista Andy Chen ci svelano i retroscena del corto sulle origini dark di peter Parker - Il protagonista Chandler Riggs e il regista Andy Chen ci svelano qualche curiosità sulla realizzazione del corto The Spider ...

Mickey vs. Winnie: i due iconici personaggi Disney si scontreranno nel nuovo film horror - Mickey vs. Winnie: i due iconici personaggi Disney si scontreranno nel nuovo film horror - L'ultimo di una serie apparentemente infinita di rivisitazioni in chiave horror di classici per bambini vedrà Winnie the Pooh scontrarsi con Topolino.