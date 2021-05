Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza (Di giovedì 13 maggio 2021) Truppe di cielo e di terra dell’esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha detto l’esercito stesso. “La spirale di violenza in Medio Oriente deve finire”, twitta il presidente francese Emmanuel Macron pochi minuti dopo la notizia dell’attacco di terra lanciato da Israele a Gaza. “Faccio un forte appello al cessate il fuoco e al dialogo. Vi chiedo calma e pace”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Truppe di cielo e didell’esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di. Lo ha detto l’esercito stesso. “La spirale di violenza in Medio Oriente deve finire”, twitta il presidente francese Emmanuel Macron pochi minuti dopo la notizia dell’dilanciato da. “Faccio un forte appello al cessate il fuoco e al dialogo. Vi chiedo calma e pace”.

