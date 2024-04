Nuovo bonus per le assunzioni rosa | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Pronto unesonero contributivo per le aziende che assumono donne senza limiti di età. La novità è prevista nel decreto primo maggio all’esame del Consiglio dei Ministri e mira a sostenere l’occupazione femminile e a ridurre il divario di genere nel mercato del lavoro.il? Le aziende che assumono donne con contratto a tempo indeterminato o che trasformano contratti a termine in indeterminati, potranno beneficiare di un esonero contributivo del 100% per un periodo di 18 mesi. L’esonero è riconosciuto per un importo mensile massimo di 666 euro. Per quali donne è previsto il? Ilè previsto per le donne che si trovano in una delle seguenti condizioni di svantaggio: Donne disoccupate da oltre sei mesi Donne con disabilità Donne madri sole Donne ...