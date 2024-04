Blitz della GdF | Discoteca Abruzzese Scoperta con 73 Lavoratori Irregolari

(Di martedì 30 aprile 2024) L'Aquila - La Guardia di Finanza di Avezzano ha portato alla luce unanel capoluogo marsicano che ospitava ben 73, in un'operazione che ha scosso l'opinione pubblica. Dai deejay agli addetti alla sicurezza, passando per artisti, barman, addetti all'accoglienza, e persino ballerine e fotografo, tutti avrebbero operato senza regolare contratto di lavoro o in nero. Oltre alletà contrattuali, sono emerse anche serie anomalie a livello previdenziale: dalla mancata registrazione delle ore lavorate nel Libro Unico del Lavoro (LUL), alla mancata consegna dei prospetti paga, alla mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno o festivo. Tutta la documentazione è stata inviata agli organismi competenti, compreso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e ...

