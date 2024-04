Dottorati - per la prima volta anche in Conservator - Accademie e Isia | Bernini firma decreti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 aprile 2024) Al via l’ultima trdi risorse Pnrr destinate alle borse di dottorato con un ampliamento della platea dei beneficiari. Novità di questo terzo stanziamento è, infatti, l’estensione della misura alle Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria, ha infattito i629 e 630 con cui si definiscono le modalità di ripartizione di oltre 225 milioni per l’anno accademico 2024/2025 e la relativa procedura per l’accreditamento ai corsi. Per lai,avranno la possibilità di attivare in autonomiavedendosi assegnare 264 borse perinnovativi che ...