Royal Family - prima uscita pubblica per Re Carlo III

(Di martedì 30 aprile 2024) L’ultima apparizione risaliva alla giornata di Pasqua C’è ancora parecchia preoccupazione attorno allae alle condizioni di salute di ReIII. L’ultima apparizione del sovrano, ma di famiglia e non per impegni ufficiali, risaliva alla giornata di Pasqua. Oggi, come annunciato precedentemente da Buckingham Palace, il sovrano ha fatto il suo ritorno alla vita. Insieme alla moglie, la regina consorte Camilla, ha fatto visita al Macmillan Cancer Centre di Londra, centro oncologico della capitale. Laapparizione di ReIII da quando, il 5 febbraio 2024, gli è stato diagnosticato il tumore. Dalle immagini, diffuse dalla BBC appare in buona salute.apparizione in pubblico di ReIII, tre mesi dopo l’annuncio ...