Grande successo per Alisia Jalsy ieri sera in concerto in Piazza Guglielmo II

(Di martedì 30 aprile 2024) La cantautrice si è esibita con 10 dei suoi brani cantautorali editi e inediti ed è stata molto apprezzata dalpubblico presente in, la galleria fotografica all'interno dell'articolo (Monrealelive.it)

Beatrice Luzzi ha voluto dire la propria sulle coppie nate dentro la casa del Grande Fratello , dicendo quella che secondo lei potrebbe rivelarsi vera e durare e quelle che invece s coppie ranno dopo poco tempo. La seconda classifica del reality condotto da Alfonso Signorini ha speso belle parole per ...

Ezio Gelain , l'Atalanta vista mercoledì in Coppa Italia fa paura? "È solo una conferma. Non c'era bisogno di quella partita con la Fiorentina per sapere che sono forti. Possono arrivare alla sfida con l' Empoli appagati oppure ancora più carichi. Ci sta di tutto". Quale può essere il punto ...

grande ATTESA A COCULLO PER IL RITO DEI SERPARI - "Le serpi in quota sono uscite prima rispetto allo scorso anno. Il caldo di metà marzo e la primavera hanno creato le condizioni ideali". Lo afferma Marco Ognibene Mascioli, consigliere comunale di Co ...

IL PENSIERO - Porchia: "Gasperini è un grande allenatore, a Napoli può fare molto bene" - A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Sandro Porchia, ex calciatore allenato da Gasperini al Crotone: "Abbiamo provato a vincere il campionato fino a poche giornat ...

Cosa fare il primo maggio 2024 a Torino: eventi e musei a 1 euro - Il ritrovo è fissato alle ore 9, in piazza Vittorio Veneto e toccherà Lungo Po Cardona, Corso San Maurizio, Viale dei Partigiani, piazza Castello e Via Roma. Alle 11, è inoltre in programma un comizio ...

