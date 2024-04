Ex Inter - sospesa la pena di Gabigol | può giocare nonostante la squalifica

Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha reso noto che il calciatore brasiliano Gabriel Barbosa può riprendere a giocare in attesa del ricorso contro la sua squalifica per violazione delle norme sul doping . L’attaccante del Flamengo e del Brasile, noto come Gabigol , ha presentato ... Continua a leggere>>

gabigol, squalifica di 2 anni ma rientra in campo: perché torna a giocare - L'attaccante del Flamengo, con un passato in Italia all'Inter, era stato fermato per tentata frode all'antidoping ...

Calcio: gabigol. Sospesa la squalifica per tentata frode antidoping - Il brasiliano può tornare a giocare con la maglia del Flamengo.ROMA (ITALPRESS) - Dopo la stangata, Gabriel Barbosa, detto gabigol, torna a ...

Non solo Felipe Anderson: da Tevez a gabigol passando per Pato, quando è il Brasile che chiama - La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri e ha colto di sorpresa i più: Felipe Anderson, per motivi familiari, lascia non solo la Lazio, ma anche l`Italia..

