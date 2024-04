Mantovani Manageritalia - ' favorire imprese più competitive per avere salari adeguati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Continuiamo a tenere in piedi un'economia basata su aziende marginali che hanno difficoltà a stare sul mercato ed evidentemente non possono poi pagare stipendi. Dovremmoil coraggio dile aziende più. Ieri il nostro rappresentante nell'incontro governo-sindacati, il presidente di Cida, Stefano Cuzzilla, ha portato con molta chiarezza il nostro messaggio: chiediamo che sia avviata una politica che chiaramente favorisce il lavoro di qualità, il lavoro ben remunerato. Questo certamente passa attraverso politiche fiscali che non lo penalizzino più come oggi". Così, con Adnkronos/Labitalia, Mario, presidente di, l'organizzazione che rappresenta dirigenti, quadri ed executive professional di ...