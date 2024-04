LIVE Sinner-Khachanov - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | terminato l’allenament - riserve non ancora sciolte Azzurro in campo dopo Zverev!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Karen Khachanov. Brutti segnali per l’altoatesino dal match di ieri sera contro Pavel Kotov. Durante il 2° parziale, il ... Continua a leggere>>

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Campobasso-Sesto San Giovanni , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Siamo arrivati alla sfida decisiva di questa Serie , che nelle prime due partite ha regalato tante emozioni e spettacolo, con le due ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DiRETTA LIVE LA DiRETTA LIVE DI PAOLINI-ANDREEVA LA DiRETTA LIVE DI SINNER-KOTOV DALLE 20.00 giocatori in campo! 20:35 La terra veloce e in altura di Madrid è stata propizia per il miglior risultato in un Masters 1000 di Flavio Cobolli, che mai aveva vinto due partite ...

Continua a leggere>>