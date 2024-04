Meteo - Primo maggio con sciarpa e ombrello Forti temporali e temperature in picchiata | dove e quando pioverà

Un Operaio è morto cadendo da una gru a Fiume Veneto in un incidente sul lavoro alla vigilia del Primo Maggio Continua a leggere>>

Arezzo, 30 aprile 2024 – Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da mercoledì 1 maggio fino al 30 di ...

Continua a leggere>>