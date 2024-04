Bombardini | Pioli sempre messo in discussione - ma a Milano ha fatto un buon lavoro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 aprile 2024): ”? L’ho avuto all’inizio, ma si vedeva che sarebbe diventato l’allenatore che è oggi. ha vinto uno Scudetto ed è pronto per allenare una squadra come il Napoli” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Davide, ex calciatore allenato daalla Salernitana. Queste le sue parole:ha vinto uno Scudetto che doveva vincere l’Inter “? L’ho avuto all’inizio, ma si vedeva che sarebbe diventato l’allenatore che è oggi. Allena il Milan da 4/5 anni, ha vinto uno Scudetto ed è pronto per allenare una squadra come il Napoli. Qui acredo sia finito il suo ciclo perchéin. Ha vinto uno Scudetto che doveva vincere l’Inter. Quest’anno è ...