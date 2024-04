1° Maggio | Santa Messa tra i lavoratori per Lagnese e Spinillo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 aprile 2024) Caserta. Primocon iper il vescovo delle diocesi Caserta e Capua Pietroe per il vescovo di Aversa Angelo. Mons. Pietrocelebrerà per la ricorrenza di San Giuseppe Artigiano, patrono dei, una primanello stabilimento della Laminazione Sottile a San Marco Evangelista, dove nel marzo scorso morì in seguito ad un infortunio sul lavoro il 26enne Giuseppe Borrelli; alle 11.30 si sposterà a Portico di Caserta, comune che rientra nell’Arcidiocesi di Capua, dove terrà laallo stabilimento dell’azienda Tme. “Un modo per ricordare direttamente all’interno delle aziende, insieme con gli operai, il lavoro, in ogni sua forma, dicendo no agli incidenti” si legge in una nota ...