Re Carlo - prima volta in pubblico dopo la diagnosi di tumore Buckingham Palace | No comment sulla salute

(Adnkronos) – Il principe Harry tornerà nel Regno Unito il mese prossimo, dopo la visita di febbraio al padre, re Carlo , che ha incontrato per 45 minuti dopo la diagnosi di tumore . Come riporta Sky News il Duca di Sussex parteciperà l'8 maggio a una cerimonia in occasione del decimo anniversario ... Continua a leggere>>

Finalmente una buona notizia per Re Carlo che, martedì 30 aprile, è apparso in pubblico per la prima volta dopo la diagnosi di tumore ricevuta nel febbraio scorso. Il sovrano britannico ha preso parte al suo primo impegno ufficiale mostrandosi in appare nte stato di forma e sorridente accanto a sua ... Continua a leggere>>

L’ultima apparizione risaliva alla giornata di Pasqua C’è ancora parecchia preoccupazione attorno alla Royal Family e alle condizioni di salute di Re Carlo III. L’ultima apparizione del sovrano, ma di famiglia e non per impegni ufficiali, risaliva alla giornata di Pasqua. Oggi, come annunciato ... Continua a leggere>>

Re carlo torna in pubblico, visita al centro oncologico: "Ma non è ancora guarito" - Re carlo è tornato agli impegni pubblici oggi, per la prima volta dalla diagnosi di cancro annunciata a febbraio. Accompagnato ...

Continua a leggere>>

Gb, Harry torna per gli Invictus Game: Re carlo aperto alla riconciliazione con il figlio - Harry sta per tornare nel Regno Unito in occasione degli Invictus Games. Dopo le celebrazione partirà per la Nigeria con Meghan ...

Continua a leggere>>

Re carlo III riappare in pubblico con Camilla a Londra - Londra, 30 apr. (askanews) - Re carlo III è riapparso in pubblico accanto a Camilla. Il sovrano è arrivato all'University College Hospital ...

Continua a leggere>>