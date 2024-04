Europee - non accolta richiesta Rizzo su firme | Ferma contrarietà forze politiche

(Adnkronos) – "A fronte della ferma contrarietà di altre formazioni politiche minori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso secondo fine, l’esecutivo ha valutato opportuno non accogliere la richiesta ". Lo si apprende da fonti di Palazzo ... Continua a leggere>>

Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi con riferimento alla vicenda delle firme per la presentazione delle liste in Europa "A fronte della ferma contrarietà di altre formazioni politiche minori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso ...

Continua a leggere>>