Milan , Stefano Pioli perde Maignan e Loftus-Cheek per problemi muscolari: torna l’emergenza infortuni. Il dato che fa infuriare Cardinale La stagione del Milan si sta per concludere nel modo in cui è iniziata, ovvero con gli infortuni. Sì, perché dall’inizio del campionato, mister Stefano Pioli ha ... Continua a leggere>>

milan, maignan salterà le prossime 2-3 partite - Mike maignan è stato vittima di una lesione muscolare di basso grado nel pre partita di Juventus-milan. Secondo quanto riferito da Skysport, il portiere francese.

Continua a leggere>>

Infortunio maignan: inizia il programma di recupero, cosa è successo oggi a milanello - Il milan deve fare i conti con l’infortunio di maignan. Oggi il portiere ha iniziato il programma di recupero a milanello Dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli alla squadra a seguito del ...

Continua a leggere>>

milan, colpo a zero: annuncio dalla Francia - Il milan guarda in Ligue 1 per assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione: è una vecchia conoscenza, può arrivare gratis.

Continua a leggere>>