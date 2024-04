Chiara Ferragni - è finita con il manager Fabio Maria Damato? Gli ultimi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo il putiferio scoppiato nei mesi scorsi, sembrerebbe che stia per giungere al capolinea la lunga collaborazione trae ilFabrizio. Nelle scorse ore, infatti, sono emersi glisui loro attuali rapporti.LA STORICA COLLABORAZIONE? – Come mostrato in più occasione, sembrava che il rapporto trae L'articolo