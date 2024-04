Myrta Merlino è fuori da Pomeriggio 5 | ecco chi è la nuova conduttrice da settembre - svelato il nome

Stavolta saremmo davvero vicini alla svolta in tv. Myrta Merlino potrebbe lasciare Pomeriggio Cinque e al suo posto Pier Silvio Berlusconi avrebbe individuato una delle conduttrici più emergenti di Mediaset. dopo aver fatto tanta gavetta e aver condotto anche trasmissioni importanti, sarebbe ad un ... Continua a leggere>>

VANINA ASCOLTI TV 27 MARZO 2024 • Mercoledì • Tg1Mattina – x Tg1 8:00 – x Tg1 Economia – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x È Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x La Volta Buona – x + x Il Paradiso delle Signore – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x L’Eredità La Sfida dei 7 ... Continua a leggere>>

Myrta Merlino non ha soddisfatto le aspettative che Mediaset aveva sul suo conto. La conduttrice, infatti, potrebbe già non essere rinnovata per la prossima stagione di Pomeriggio Cinque. Ma chi arriverebbe al suo posto? I vertici alti dell’emittente televisiva avrebbero già un ‘piano ...

Continua a leggere>>