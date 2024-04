“Saman Abbas non è stata uccisa perché si oppose alle nozze” | le motivazioni dell’ergastolo ai genitori

Sul circuito della Formula 1 di Abu Dhabi si è corsa la prima gara con monoposto guidate dall'Intelligenza artificiale e l'unica nota positiva al momento è che si è riusciti a completarla. Tra strani incidenti, bug di sistema e difficoltà nello stare in pista le vetture senza pilota umano hanno ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Si è svolto oggi con il rito islamico e in forma riservata il funerale di Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa la notte del 30 aprile 2021 dalla famiglia per essersi opposta al matrimonio con un cugino molto più grande di lei. Per quell’omicidio sono stati ...

Continua a leggere>>