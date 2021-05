Coprifuoco Italia, riaperture e zone: cosa può cambiare (Di giovedì 13 maggio 2021) Coprifuoco in Italia, riaperture, indice Rt, zona rossa, arancione e gialla. Questi e altri i temi legati alla pandemia di coronavirus che saranno sul tavolo della cabina di regia in programma lunedì. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021)in, indice Rt, zona rossa, arancione e gialla. Questi e altri i temi legati alla pandemia di coronavirus che saranno sul tavolo della cabina di regia in programma lunedì. ...

Advertising

FrancescoLollo1 : #Draghi e #Speranza proseguono sulla strada delle chiusure e delle limitazioni delle libertà personali. Riaprire su… - FrancescoLollo1 : In Spagna aboliscono il #coprifuoco, in Inghilterra tornano gli abbracci e in Israele le mascherine all'aperto non… - LegaSalvini : #SALVINI: “ORA BASTA TERRORISMO MEDIATICO, NEL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI CHIEDEREMO LA REVOCA DEL COPRIFUOCO” - larenait : Lunedì nuovo vertice tra Stato e Regioni - PaoloCaminiti1 : Coprifuoco Italia, riaperture e zone: cosa può cambiare -