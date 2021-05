Sportello per le vittime di reati al Tribunale di Napoli Nord. In sinergia con l’Università Benincasa, Rete Dafne Italia e l’associazione Diesis (Di mercoledì 12 maggio 2021) Apre al Tribunale di Napoli Nord il primo Sportello generalista in Campania per le vittime di tutti i reati, un progetto che unisce magistratura e avvocatura in sinergia con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Rete Dafne Italia e l’associazione Diesis. Accoglienza, ascolto, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento per l’esercizio dei propri diritti ed accompagnamento ad altri servizi specialistici. È una sintesi di tutti i servizi gratuiti che offrirà lo Sportello per le vittime di reato che aprirà lunedì 17 Maggio presso il Tribunale di Napoli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Apre aldiil primogeneralista in Campania per ledi tutti i, un progetto che unisce magistratura e avvocatura inconSuor Orsoladi. Accoglienza, ascolto, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento per l’esercizio dei propri diritti ed accompagnamento ad altri servizi specialistici. È una sintesi di tutti i servizi gratuiti che offrirà loper ledi reato che aprirà lunedì 17 Maggio presso ildi...

